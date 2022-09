L'ex Spice Girls Mel C révèle avoir été victime d'une agression sexuelle: "Cela m'a énormément affecté"

Vingt-cinq ans après les faits, Mélanie Jayne Chisolm alias Mel C a révélé avoir été victime d'une agression sexuelle de la part d'un masseur la veille de son tout premier concert. Révélée par le groupe iconique "Spice Girls", elle raconte que cette terrible épreuve s'est produite dans un hôtel à Istanbul en 1997. “Nous étions à Istanbul, nous avons fait deux spectacles là-bas. À l’époque, nous n’avions jamais fait un concert complet auparavant, donc évidemment, nous avions répété pendant des semaines à l’avance”, a raconté Mel C dans le podcast "How To Fail" d'Elizabeth Day.

Avant de monter sur scène, la star a réservé un massage, mais la personne en charge de lui effectuer a franchi les limites. “Je me suis sentie violée. Je me suis sentie très vulnérable. Je me suis sentie gênée et je n’étais pas vraiment sûre de comprendre ce qu’il était en train de se passer.”

"Pendant longtemps, je l'ai refoulé"

Dans la suite du podcast, la "Sporty Spice" raconte n'avoir jamais abordé le sujet. "Ce qui m’est arrivé, je l’ai en quelque sorte immédiatement enterré parce qu’il y avait d’autres choses sur lesquelles je devais me concentrer. Je ne voulais pas faire d’histoires, mais aussi, je n’avais pas le temps de m’en occuper", explique-t-elle. Aujourd'hui, elle est bien décidée à y faire face. "Je veux en parler, car cela m'a énormément affecté. Mais, pendant longtemps, je l'ai refoulé pour moi-même".

Ce traumatisme est remonté à sa mémoire alors qu’elle était en train d’écrire son autobiographie "Who I am: My Story": "Je me suis en quelque sorte réveillée, j’y ai pensé et je me suis dit : Oh, mon Dieu, je n’avais même pas pensé à mettre ça dans le livre. Puis, bien sûr, j’ai dû me demander si je voulais le révéler. Je me suis simplement dit : Je pense que c’est vraiment important pour moi de le dire et de pouvoir enfin y faire face et le traiter, et pour les autres personnes", confie la chanteuse iconique.