L'humoriste Amandine Elsen invitée dans le RTLinfo 13H: "Je veux partager ces moments galères qu'on vit en étant parents..."

L'humoriste Amandine Elsen, était l'invitée du RTLINFO13H. Elle répondait aux questions de notre journaliste Olivier Schoonejans et revenait sur son sujet préféré qu'elle aborde dans son dernier spectacle: Parents sans mode d'emploi.

La parentalité est en effet un sujet qui lui tient à un coeur, comme elle l'a développé sur notre plateau: "Vous savez en tant que maman (la comédienne a 2 enfants), j'avais envie qu'on en rit, que les gens me regardent et se disent: Je vis la même galère mais ça va je ne suis pas seule. Je vis la même chose, donc autant en rire...C'est comme à la maison, c'est comme si on était dans mon salon et qu'on en discutait ensemble..."

La maman parfaite existe-t-elle?

Selon elle, la réponse à cette question est sans équivoque. "Non, il y en a beaucoup qui prétendent l'être. On est face à cette maman pro-climat, vegan et fan de quinoa, mais je pense qu'il n'y a pas de perfection. On fait tous ce qu'on peut, comme on peut."

Un autre sujet que la comédienne a tenu à évoquer dans ses spectacles, c'est l'homoparentalité, un sujet qui lui tient à coeur.

"J'ai vécu avec 3 papas et une maman", confie l'humoriste. Et de détailler: "Mon papa a quitté ma maman pour se mettre en couple avec un homme et ma maman s'est ensuite remise en couple aussi. Ce qui fait que j'ai grandi avec 3 papas et une maman. J'étais à chaque fois ruinée à la fête des pères, mais bon. C'est un sujet phare que je voulais aborder parce que je trouve qu'on n'est pas encore assez ouvert et qu'il faut encore bouger les choses. Si je peux être sur scène, c'est aussi pour faire passer des messages."

Pendant le premier confinement, la Belge a posté plusieurs capsules humoristiques sur son compte Facebook "pour remonter le moral des troupes".

