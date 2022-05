L'humoriste américain Dave Chappelle attaqué sur scène en pleine prestation (vidéo)

Le comédien et humoriste Dave Chappelle a été attaqué sur scène mercredi soir alors qu'il se produisait à Los Angeles.

La vidéo de l'événement organisé par la plateforme Netflix montre un homme chargeant le comédien sur scène et s'attaquant à lui avant d'être intercepté par la sécurité.

L'acteur Jamie Foxx, qui regardait le spectacle depuis les coulisses du Hollywood Bowl, coiffé d'un chapeau de shérif, s'est alors précipité sur scène pour aider à maîtriser l'agresseur, rapporte le Daily Mail.

Dave Chappelle, qui a suscité l'indignation dans la communauté trans avec des commentaires controversés tenus dans une émission de Netflix l'année dernière, ne semblait pas blessé et a continué son set en plaisantant: "C'était un homme trans".

Chris Rock, qui s'est produit un peu plus tard lors du même l'événement et qui a également été victime d'une agression aux Oscars en mars dernier, est monté sur scène et a plaisanté: "Etait-ce Will Smith?".