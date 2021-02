L'humoriste belge Michaël Dufour a eu une idée originale pour continuer à jouer malgré les mesures sanitaires (vidéo)

Michaël Dufour était invité du RTL INFO avec Vous. Il a parlé de "Côté cour et jardin", son nouveau projet. L'humoriste et comédien belge joue sous la fenêtre des gens afin de respecter les mesures sanitaires. "Le gouvernement nous a dit: 'Tenez-vous à carreau'. Eh bien, c'est ce que je fais", a lancé l'homme de 48 ans.

Le concept est simple. L'humoriste se place devant la fenêtre des gens avec son équipe. Ils installent une mini scène, des projecteurs et un micro. "On donne au public un petit baffle qu'il installe à l'intérieur de sa maison. On demande aux gens de fermer le rideau, le temps qu'on s'installe, puis on fait un petit signal, lever de rideau et il y a un vrai spectacle comme au théâtre", a expliqué l'artiste.