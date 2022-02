L'humoriste Booder se livre sur sa maladie: "Je ne devais pas être là, mais je suis là"

Sa différence, il la cultive, mais sa vie n'a pas toujours été facile. L'humoriste Booder, atteint d'une maladie génétique, s'est livré sur son parcours et son enfance dans l'émission 50' Inside ce samedi 12 février. Face à Nikos Aliagas, Booder est revenu sur les difficultés apparues à sa naissance. "Je vis ma deuxième vie. Je ne devais pas être là, je suis là. Je suis né à l'été 1978 dans un village marocain. J'avais une bronchiolite très aigüe et beaucoup de mal à respirer avec un asthme très prononcé", a-t-il révélé. "À cette époque-là, et dans ce village-là, on ne connaissait pas ce genre de maladie. Quand le docteur du village, qui était aussi électricien et mécanicien, m'a vu, il a dit à ma maman 'ce gamin ne passera pas l'hiver'."

Mais pas question pour ses parents de laisser ainsi le sort s'abattre sur leur fils. Le père de Booder qui travaille en France décide d'y amener son enfant. "Ma maman lui a fait part des inquiétudes du docteur et mon père a dit non, cet enfant va vivre, je vais vous ramener en France", a-t-il confié, ému. "Je suis arrivé avec ma maman, à l'hôpital Necker et voir ma mère heureuse de voir son enfant vivre, ça a été mon chargeur."

Profondément reconnaissant envers ses parents, Booder ne cache pas être "fan et en admiration" devant eux. "Ce sont mes héros."