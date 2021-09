L’idée loufoque de Jean-Paul Belmondo pour ses funérailles: cette anecdote surprenante sur les dernières volontés de l’acteur

L'avocat de Jean-Paul Belmondo a réagi à la disparition du comédien. L’occasion de révéler une anecdote amusante.

La disparition de Jean-Paul Belmondo était au centre de l’actualité lundi soir. De nombreuses personnalités ont réagi à ce triste événement : Alain Delon, Laeticia Hallyday, Jean Dujardin, Claude Lelouch, Nicolas Bedos et bien d’autres. Les responsables politiques n’étaient pas en reste, avec inévitablement un hommage du président de la république française. L’Elysée a d’ailleurs annoncé un hommage national jeux aux Invalides.

Parmi les proches de la légende du cinéma invités à s’exprimer, son assistant personnel, qui a raconté que la star était décédée « entouré des siens », mais aussi Michel Godest, avocat et grand ami de l'acteur. "C'est un gars vraiment simple", a-t-il raconté, précisant qu’il ne voulait pas écrire de texte posthume. Puis les funérailles de Johnny Hallyday en 2019 lui ont inspiré une idée étonnante : "Après l'enterrement de Johnny, il m'avait dit 'ah bah si j'ai une idée, je serai emporté par un hélicoptère dans un cercueil, et là il y a ma main qui passerait et qui dirait au revoir, au revoir', voilà toujours à plaisanter".