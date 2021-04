L'incroyable photo de Christina Milian quelques heures avant d'accoucher

Le 24 avril, Christina Milian a donné naissance à Kenna, comme l'a annoncé le papa, Matt Pokora sur les réseaux sociaux, postant une photo de lui son bébé dans les bras.

Aujourd'hui, c'est la dernière photo prise avant la naissance du bébé que le couple partage sur Instagram. Sur le compte de la jeune maman, on découvre ainsi Christina Milian le ventre très très arrondi, vêtue d'une jupe longue et d'un top vert émeraude en satin et perchée sur des sandales à talons aiguilles. Un look époustouflant quand on pense que quelques heures plus tard, elle était en salle d'accouchement.

D'ailleurs, en commentaires, les abonnés de la star n'en reviennent pas et les qualificatifs élogieux ne manquent pas : "Magnifique", "Impressionnant" ou encore "superbe", peut-on notamment lire.