La Belge Stéphanie Clerbois (Secret Story) enceinte et positive au coronavirus: "Je n'ai plus d'odorat"

Samedi, Stéphanie Clerbois a annoncé à ses nombreux abonnés Instagram qu’elle était positive au coronavirus. L’ex-candidate de Secret Story a obtenu les résultats de son test effectué au CHU de Liège.



La femme enceinte de son deuxième enfant a confié qu’elle traversait des moments difficiles. Elle a le souffle un peu coupé et des maux de tête. "J’avais l’impression que mon crâne rétrécissait, une sensation horrible (…) Bien entendu les courbatures, la fièvre qui vont avec et là, maintenant, je n’ai plus d’odorat", a précisé l’influenceuse dont les propos ont été relayés par Pure People.

Elle est obligée de s’éloigner de son fils Lyam pendant la période de quarantaine. Un véritable coup dur pour la jeune mère qui va avoir une petite fille dans quelques semaines.



Pour rappel, c’est le 20 juillet dernier que Stéphanie Clerbois a annoncé sa grossesse sur les réseaux sociaux. "Nous sommes heureux de vous annoncer que nous attendons une petite princesse ( …) Je sais que Lyam fera un grand frère exceptionnel et Eric un papa poule encore plus qu'il ne l'est déjà. Je n'avais pas de préférence pour le sexe du bébé, mais maintenant que je sais qu'il s'agit d'une petite princesse, je vois encore plus la vie en rose", a décrit la jeune femme.

COVID 19 Belgique : où en est l'épidémie ce lundi 26 octobre?