La blague de Carla Bruni sur le prestigieux gala du Met et sur ses "invités qui rivalisent d’originalité" (photo)

Difficile de passer à côté: lundi soir se déroulait le gala du Met (Metropolitan Museum of Art de New York), qui a vu défiler les plus grandes stars internationales du moment dans des tenues les plus extravagantes les unes que les autres.

On y a vu Blake Lively dans une robe multicolore, Ciara Delevingne dévoiler ses atouts et Kim Kardashian enfiler une mythique robe de Marylin Monroe… Un show 100% américain.

Ce spectacle a, semble-t-il, fait sourire et donné des idées à Carla Bruni.

Ce jeudi, elle a publié sur son compte Instagram une photo d’elle et de sa "robe" pour le Gala du Met… où elle n’est pas allée. "Voici ma robe (…) Elle n’a pas eu un grand succès", ironise-t-elle.

Sur la photo qui accompagne cette publication, on voit l’ancienne Première dame de France s’enrouler dans un rideau fleuri, nue en dessous, prenant une pose semi-sensuelle pensée pour amuser le public. Elle précise tout de même: "Ceci est juste une blague à propos du fameux #metgala ou les invités et les couturiers rivalisent d’originalité et d’audace chaque année".