La célèbre actrice de la série "Beverly Hills 90210", Denise Dowse, est décédée à l'âge de 64 ans

Plongée dans le coma depuis plusieurs jours, la célèbre actrice de "Beverly Hills 90210", Denise Dowse est décédée à l'âge de 64 ans. De 1991 à 2000, elle avait prêté ses traits à la principale du lycée de West Beverly Hill High School, Madame Teasley.

C'est sa soeur, Tracey, qui a annoncé la mauvaise nouvelle au travers d'un post publié sur les réseaux sociaux de l'actrice. "Je voudrais profiter de ce moment pour remercier nos amis et notre famille pour tout leur amour et leurs prières. C'est avec un cœur très lourd que je vous informe que ma sœur, Denise Dowse, est partie rejoindre notre famille dans la vie éternelle." Elle a également profité de ce post pour rendre hommage à sa soeur bien aimée. "Denise Yvonne Dowse était la sœur la plus extraordinaire, une actrice, un mentor et une réalisatrice accomplie et illustre. Elle était ma meilleure amie et le dernier membre de ma famille. Denise vous aimait tous. Je sais qu'elle veille sur nous avec tout l'amour qu'elle a."

L'acteur Ian Ziering, son collègue de la série qui interprétait le personnage de Steve Sanders a réagit à la nouvelle sur son compte Instagram "Cela me brise le cœur d'apprendre que Denise Dowse est décédée. Au travers de mes années de travail sur Beverly Hills 90210, mes scènes avec Denise resteront toujours un souvenir que je garderai avec le plus grand respect pour son talent, et toute l'affection pour l'âme aimante qu'elle était. Certains de mes rires les plus chaleureux hors caméra, étaient entre elle et moi au sujet de la discipline que sa Mme Teasley infligeait à mon Steve Sanders. Mes sincères condoléances à sa famille, et tous ceux pour qui elle était chère."

Si la série "Beverly Hills 90210" l'a rendu populaire, Denise Dowse est également apparue dans d'autres séries à succès: "Grey's Anatomy", "Insecure" et "The Guardian".