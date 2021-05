La chaîne de télévision CNN a-t-elle été censurée par Meghan Markle?

Des journalistes britanniques se posent des questions ce mercredi matin sur la manière notamment avec laquelle, la chaîne américaine CNN a traité l'interview explosive du prince Harry et de Meghan avec Oprah Winfrey.

En effet, selon le journaliste Dan Wootton du Daily Mail, le média américain a fait beaucoup d'éloges du couple des Sussex pour avoir eu le courage de partager sa "vérité'', mais peu d'analyses critiques pour savoir si les accusations de l'ancien couple royal étaient enracinées dans la réalité.

Et alors qu'un journaliste avait fait une exception honorable, son passage télévisé a été "mystérieusement" effacé du site internet de CNN.

Et Dan Wootton d'expliquer: "Dix-huit jours après la diffusion de l'interview d'Oprah, le présentateur de CNN basé à Londres, Max Foster, est apparu dans l'émission "New Day" pour démystifier bon nombre des vérités exposées lors de l'interview. Ses rapports de premier ordre comprenaient des récits inédits d'anciens membres du personnel royal sur les efforts déployés par "The Firm'' pour accueillir Meghan."

"Il y a eu de nouvelles révélations selon lesquelles la reine avait même envoyé deux de ses confidentes les plus fiables, Angela Kelly et sa dame d'honneur Susan Hussey, pour aider à préparer Meghan à la vie royale."

Après avoir visionné ce direct de Londres, la présentatrice de CNN, Alisyn Camerota, a admis en direct à l'antenne qu'elle se demandait si elle faisait toujours confiance aux dires de Harry et Meghan à Oprah.

"Maintenant, je suis toute retournée. Je ne sais plus qui croire", a-t-elle dit.

Et Dan Wootton de décrire que "l'émission était si remarquable que j'ai immédiatement tweeté à ce sujet parce que c'était la première fois que les médias américains de gauche mettaient en lumière les incohérences évidentes dans l'interview."

Et le journaliste de révéler: "Mais alors une chose curieuse s'est produite. Le reportage vidéo a disparu du site Web de CNN."

Dan Wootton se demande si Meghan Markle ou même Oprah Winfrey est intervenue pour censurer toutes critiques émises sur cette interview "vérité"...

Avant la diffusion de l'interview en Angleterre, la BBC avait elle-même reçu un mémo de la part de l'équipe chargée de la communication des Sussex leur sommant de traiter l'interview de manière impartiale...