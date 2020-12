La chanteuse Jessie J. a passé le réveillon de Noël à l'hôpital: "Je n'entendais plus et ne savais plus marcher"

La chanteuse Jessie J. a été forcée de passer le réveillon de Noël à l’hôpital après avoir été diagnostiquée atteinte de la maladie de Ménière. L'interprète de Flashlight, 32 ans, a révélé sa maladie dans une story sur son compte Instagram, dans laquelle elle révèle qu'elle avait du mal à entendre, chanter ou même marcher en ligne droite, rapporte le Daily Mail.

La maladie de Ménière est une affection de l'oreille qui peut provoquer des crises soudaines d'étourdissements, de vertiges et de perte d'audition.

Informant ses fans de ce qui s'est passé, elle détaille ses symptômes: "Je me suis réveillée et je me sentais complètement sourde à l'oreille droite, je ne pouvais plus marcher."

"En gros, on m'a dit que j'avais le syndrome de Ménière. Je sais que beaucoup de gens en souffrent et j’ai en fait eu beaucoup de gens qui m’ont contactée et qui me donnent de bons conseils, alors je suis juste restée silencieuse."

Et la star de conclure: "Cela pourrait être bien pire. Je suis très reconnaissante de l'aide que j'ai eu des professionnels des soins de santé. Je suis contente d’être partie tôt et qu’ils ont compris ce que c’était très rapidement et que j’ai pris le bon médicament pour que je me sente beaucoup mieux aujourd’hui."