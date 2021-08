La chanteuse Lizzo bouleversée après des attaques racistes et grossophobes: Facebook forcé de sanctionner les responsables

Après la sortie de son dernier clip, Rumors, la chanteuse Lizzo a été la cible d'attaques d'une grande violence. Des propos racistes et grossophobes ont été adressés à la chanteuse de 33 ans.

Lizzo a réagi dans une vidéo où elle apparait totalement bouleversée. "Peu importe la quantité d’énergie positive que vous mettez dans le monde, il y aura toujours des gens qui auront quelque chose de méchant à dire sur vous. C’est grossophobe, c’est raciste, et c’est blessant. Ce que je n’accepterai pas, c’est que vous fassiez cela aux femmes noires, encore et encore, surtout à nous, les grosses filles noires. Quand nous ne rentrons pas dans la case dans laquelle vous voulez nous mettre, vous nous déversez votre haine. Ce n’est pas cool. Je fais ça pour les futures femmes noires fortes qui veulent juste vivre leur vie sans être scrutées ou mises dans des cases", a-t-elle expliqué.

La chanteuse, enceinte de son 2e enfant, a poursuivi : "Quand vous vous défendez, ils prétendent que vous êtes problématique et sensible. Quand vous ne le faites pas, ils vous déchirent jusqu’à ce que vous pleuriez comme ça. Que vous soyez maigre, gros, en plastique, ils vont toujours essayer de transposer leur insécurité sur vous. Rappelez-vous que ce sont des nerds qui essaient juste de juger les gens plus populaires qu’eux".

Les commentaires ont été d'une telle violence que Facebook est intervenu sur ses médias sociaux en supprimant les comptes des personnes malveillantes.