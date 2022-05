La chanteuse Shy'm dévoile un moment de complicité avec son fils et fait fondre les internautes (vidéo)

Ce lundi 19 mai, l'interprète de "femme de couleur" a posté une nouvelle série de photos de son fils Tahoma âgé de 16 mois. L'artiste a intitulé cette publication "mon festival de Cannes", alors même que la 75e édition de l'événement bat son plein.

Allongée dans l’herbe, Shy'm semble plus heureuse que jamais, loin des strass et des paillettes. En plus des clichés, la jeune maman dévoile aussi une courte vidéo d’elle jouant avec son fils. Un moment touchant, qui a su faire fondre le cœur de nombreux internautes.

En effet la publication a récolté plus de 20.000 likes en quelques jours. "Trop mignon", peut-on lire ou encore "Tu es une maman en or" commente une flopée de fans attendris.

Né en 2021, le petit garçon a bien grandi. Protectrice, Shy'm veille toutefois à ne pas dévoiler le visage de son enfant sur les réseaux sociaux.