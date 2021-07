La chanteuse Yseult marque le coup pour le Festival de Cannes avec cette robe INOUBLIABLE (photos)

Pour le dernier soir de projection au Festival de Cannes ce vendredi 16, Yseult aura su marquer les esprits. Avec une robe qui sort du lot, bien loin des robes traditionnelles de tapis rouges, elle a fait sensation.

La chanteuse et auteure-compositrice de 26 ans, Yseult, a fait une entrée très remarquée lors de la montée des marches du Festival de Cannes ce vendredi. La chanteuse était présente pour le dernier soir de projection du Festival où elle a découvert le film de Joachim Lafosse, Les Intranquilles, dernier long-métrage en compétition avec Leïla Bekhti.

Alors que la pluie avait décidé de pointer le bout de son nez vers la fin d'après-midi, Yseult a joint l'utile à la beauté. La jeune chanteuse a alors décidé de monter les marches dans une robe blanche spectaculaire aux détails transparents et autres ornements qu'elle a associé à un accessoire particulier... C'était le plus réclamé de la Croisette ce vendredi: un parapluie. Et puisqu'avec Yseult, tout est dans le détail, pas question d'être sur le célèbre tapis rouge avec un simple parapluie acheté chez le premier vendeur du coin. Elle a vu les choses en grand puisque le sien a été conçu spécialement pour l'occasion dans le même tissu que sa robe.





Sa robe imposante et loin des clichés a pris le dessus sur toutes les autres robes de la soirée. Yseult a monté les marches avec l'équipe des égéries L'Oréal dont elle fait désormais partie. La célèbre chanteuse était accompagnée de l'actrice britannique Gemma Chan et du mannequin français Cindy Bruna. Il n'y a aucune doute sur le fait qu'elle a marqué les esprits et que sa tenue devrait figurer parmi les plus originales de cette nouvelle édition du Festival de Cannes.