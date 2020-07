La choré PHÉNOMÉNALE de Claude, Teheuira et Laurent (Koh Lanta) sur Instagram: "C'est parti pour une salsa endiablée" (vidéo)

Claude, candidat de Koh-Lanta, vient de partager une vidéo sur son compte Instagram pour le plus grand bonheur de ses nombreux fans. L'homme de 41 ans profite du soleil et s'éclate avec Teheuira et Laurent Maistret, les ex-aventuriers du jeu devenus ses amis dans la vie.

Sur les images, le trio boit du thé en terrasse avant de se lancer dans une petite chorégraphie sur la version de Sergio Mendez de la chanson "Mas que nada". Ce titre écrit et interprété à l'origine par Jorge Ben Jor en 1963 est mondialement connue depuis sa reprise de Mendez en 1966.

"Danse, sourire, amis, rires", a commenté Claude. "Grosse entrée Freestyle le Claaauuuwwdd", a ajouté Laurent, ex-gagnant de Danse avec les stars, sous la vidéo partagée par Claude.



Les deux aventuriers ont eux aussi publié les images sur leur compte. "Un petit thé, du bon son, et c'est parti pour une salsa endiablée", a écrit Teheiura sur Instagram.