La classe: la Belge Lous and the Yakuza dans le célèbre Tonight Show de Jimmy Fallon (vidéo)

On parle d'elle comme d'un "phénomène" de la scène musicale. Lous and the Yakuza s'est offert mardi soir un moment dans le Tonight Show Starring Jimmy Fallon, l'un des talk-shows les plus regardés des États-Unis. Il est plutôt rare que l'émission mette à l'honneur une artiste belge francophone.

La chanteuse de 24 ans, Marie-Pierre Kakoma de son vrai nom, a chanté son dernier titre, Amigo, extrait de l'album Gore, sorti vendredi dernier.

Coronavirus, Jimmy Fallon est seul en plateau. La prestation a été enregistrée à distance et diffusée mardi soir.

La chanteuse, qui a percé en 2019 avec son titre Dilemme, a été qualifiée de "phénomène" dans l'émission C à Vous et fait également cette semaine la couverture de Télérama. Nul doute qu'on en entendra encore parler.

