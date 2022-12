Ce youtubeur s'offre les services d'un des plus grands compositeurs au monde: "Je devais travailler avec lui"

Hans Zimmer, l'un des plus grands compositeurs de musiques de film est cette fois crédité… à la fin d'une vidéo YouTube. Et qui d'autre pour réaliser cette prouesse que le vidéaste avec le plus d'abonné au monde?

12 jours. C'est le temps qu'a donné MrBeast à Hans Zimmer pour créer la bande originale de sa dernière vidéo YouTube. On le sait, l'homme aux 120 millions d'abonnés produit des vidéos de plus en plus impressionnantes et se lance des défis de plus en plus fous. Cette fois, il a décidé de passer 50 heures dehors sur un glacier de la région antarctique.

Hasard du calendrier, le lauréat de deux Oscars se trouve dans la zone au même moment. "Quand j'ai appris qu'il était là, je savais que je devais travailler avec lui. J'aurais fait n'importe quoi pour y arriver. Personne d'autre n'aurait compris ce que c'est de survivre dans un endroit comme celui-ci", explique le vidéaste. Et quel bonheur pour le créateur que d'entendre que Hans Zimmer était "tout aussi excité par le projet".

Second souci: le temps. Pour pouvoir créer la bande son originale en quelques jours, le compositeur a fait appel à James Everingham et Adam Lukas avec qui il avait déjà collaboré. "Quand MrBeast vous propose un challenge, vous savez que ça va être fou… Et bien, défi accepté", commente le génie de la musique.

Le produit final est sorti sur la chaîne de Jimmy Donaldson alias MrBeast le 24 décembre dernier. Dans les commentaires, les internautes n'en croient pas leurs oreilles quand ils entendent le youtubeur remercier Hans Zimmer. "C'est dingue!"