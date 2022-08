La compagne de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, arbore un nouveau tatouage en hommage à son fils disparu

Plus de 4 mois après le décès de son fils durant l'accouchement, Georgina Rodriguez a décidé de lui rendre un hommage, qu'elle gardera gravé dans sa peau à tout jamais. Celle qui partage la vie de Cristiano Ronaldo a décidé de se faire tatouer.

Le 18 avril dernier, Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo annonçaient sur leurs réseaux sociaux le décès d'un de leurs jumeaux lors de l'accouchement. Une terrible nouvelle pour le couple. Et une histoire qui a ému le monde du football et bien au-delà.

Plus de 4 mois après le drame, l'espagnole de 28 ans a voulu rendre un hommage indélébile à son défunt fils. De passage en Italie où elle passe des vacances en Sardaigne, Gerogina a décidé de se faire tatouer deux petits anges sur le bras gauche, comme on peut le voir sur la deuxième photo de sa publication.

Un dessin que l'on peut interpréter comme un symbole de ses jumeaux et un nouvel hommage à son jeune fils mort pendant son accouchement. Ainsi, la compagne de Crisitano Ronaldo gardera une trace à vie de son petit ange...