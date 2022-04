La compagne présumée de Vladimir Poutine réapparaît à Moscou, le visage différent

La compagne présumée de Vladimir Poutine, l'ancienne médaillée d'or olympique Alina Kabaeva, est apparue publiquement en Russie la semaine dernière lors d'une répétition de gymnastique rythmique junior à la VTB Arena de Moscou.

Cette répétition était organisée avant le festival Alina, un événement caritatif qui est prévu ce samedi.

Alors que de nombreuses rumeurs la disaient dans un chalet en Suisse ou dans un bunker nucléaire sibérien, la compagne présumée de Vladimir Poutine est à Moscou, comme en attestent plusieurs photographies prises lors de l'événement.

L'édition russe du magazine "Cosmopolitan", évitant de la lier à Vladimir Poutine pour ne pas être censuré par l'État russe a écrit un article la décrivant comme: "L'une des femmes les plus mystérieuses et secrètes de notre pays."

Et de préciser: "La gymnaste n'apparaît presque jamais en public, n'apparaît pas sur les réseaux sociaux et il n'est pas possible de la croiser accidentellement dans la rue ou dans les centres commerciaux."

La chaîne Telegram Tol'ko Nikomu a également commenté cette apparition publique, en choisissant avec précaution ses mots avec soin pour éviter la censure russe, mais a laissé entendre qu'elle et Poutine partageaient le même chirurgien plasticien. "Une nouvelle apparition rare d'Alina Kabaeva. Cette fois, elle est habillée avec désinvolture et porte une alliance. Et oui, l'empreinte du chirurgien de la famille est notable", commente le journaliste.

Alina et Vladimir Poutine auraient eu ensemble 4 enfants. Le président russe reste très secret sur sa vie privée et n'a jamais officialisé devant la presse sa relation avec l'ancienne gymnaste. Selon de nombreuses sources, ils seraient ensemble depuis plus de 13 ans.