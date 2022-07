La compagnie d'assurance d'Amber Heard REFUSE de couvrir une partie des 8 millions de dollars qu'elle doit à Johnny Depp

La compagnie d'assurance d'Amber Heard refuse de couvrir une partie des 8,3 millions de dollars de dommages et intérêts que l'actrice doit à son ex-mari Johnny Depp à la suite de son procès en diffamation en mai, relate le Daily Mail.



L'actrice avait souscrit une police d'assurance responsabilité civile d'un million de dollars auprès de la New York Marine and General Insurance Company, dont elle espérait qu'elle couvrirait au moins une partie de la facture des dommages et intérêts qu'elle doit régler.



La police couvre les comportements illicites de diverses sortes, y compris la diffamation, mais une clause prévoit que la compagnie d'assurance refusera probablement de payer, rapporte TMZ.



Selon la loi californienne, l'état dans lequel la police d'assurance a été émise, la compagnie prétend pouvoir refuser le paiement d'un million de dollars s'il s'avère que Heard a commis une faute "délibérée".



La New York Marine Company affirme que, dans sa décision, le juge a estimé que la diffamation commise par Amber était à la fois "délibérée" et "malveillante".



La compagnie d'assurance souhaite maintenant que le juge déclare qu'elle ne sera pas tenue de payer une partie de la facture d'Amber.



Les retombées de l'épreuve de force se poursuivent. Vendredi, les avocats d'Amber Heard ont demandé un nouveau procès pour diffamation, affirmant que la mauvaise personne avait fait partie du jury et s'était prononcée contre elle.



L'équipe d'Heard a déposé des documents judiciaires en Virginie "sur la base de faits supplémentaires découverts", ont-ils déclaré.



Ses avocats affirment que deux personnes portant le même nom de famille vivaient dans la maison en Virginie où la convocation au jury a été envoyée en avril. La convocation était destinée à une personne de 77 ans, mais c'est une personne de 52 ans qui s'est présentée au tribunal et a fait partie du jury.



"Il est profondément troublant qu'une personne non convoquée à des fonctions de juré se présente néanmoins à ces fonctions et fasse partie d'un jury, en particulier dans une affaire comme celle-ci", écrivent-ils.

Un procès ultra médiatisé

Pour rappel, au terme de quelque 13 heures de délibérations dans un tribunal près de Washington, le jury a donné raison à l'acteur de "Pirate des Caraïbes" sur les trois motifs de sa plainte en diffamation, lui octroyant 15 millions de dollars de dommages-intérêts.



En clair, ils ont estimé de façon unanime qu'Amber Heard, 36 ans, avait émis des fausses déclarations en se décrivant comme victime de violences conjugales, et qu'elle avait agi "avec une intention malveillante".



Les sept jurés -cinq hommes et deux femmes- ont parallèlement aussi jugé que Johnny Depp, 58 ans, avait diffamé Amber Heard, lui allouant 2 millions de dollars de compensation financière.



L'actrice de 36 ans, présente au tribunal, a accueilli le verdict la mine grave, semblant accuser le coup. Elle a confié sa "déception inexprimable" dans un communiqué. "Je suis dévastée par le fait que la montagne de preuves n'ait pas été suffisante pour faire face au pouvoir, à l'influence et à l'ascendant bien plus importants de mon ex-mari", a-t-elle fait savoir.



Absent de la salle d'audience, Johnny Depp a lui réagi sous la forme d'un message publié sur Instagram. "Le jury m'a rendu à la vie", s'est-il félicité.



Les jurés ont répondu à l'affirmative à la question de savoir si le titre et deux passages d'une tribune, publiée en 2018 dans le Washington Post par Amber Heard, contenaient des propos diffamatoires à l'égard de Johnny Depp.



Elle se décrivait dans ce texte comme une victime de violences sexuelles et conjugales, sans toutefois nommer son ex-époux.



Estimant que cette tribune avait ruiné sa réputation et sa carrière, Johnny Depp avait assigné son ex-femme en justice, lui réclamant 50 millions de dollars de dommages-intérêts.



Amber Heard, apparue notamment dans "Justice League" et "Aquaman", avait contre-attaqué et demandé le double. Elle a obtenu partiellement justice, les jurés estimant que l'avocat de M. Depp, Adam Waldman, avait tenu des propos diffamatoires en qualifiant les allégations de violences sexuelles d'Amber Heard de "coup monté" dans le journal Daily Mail en 2020.



Ce procès ultra médiatisé a offert une plongée dans l'intimité des deux vedettes d'Hollywood.