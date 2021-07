La cousine du Prince William, Zara Tindall, a épongé du SANG dans les gradins de la finale de l’Euro

Zara Tindall et son mari Mike ont passé une soirée cauchemardesque ce dimanche soir à Wembley lors de la finale Angleterre – Italie.

La finale de l’Euro n’a pas échappé aux sempiternelles bagarres de supporters. Après le match, mais également avant, alors que la tension grimpait. Zara Tindall, la cousine du prince William, et son mari Mike étaient dans les gradins pour assister à la rencontre entre l’Angleterre et l’Italie. Mais l’événement tant attendu a vite mal tourné pour eux, relate le DailyMail.

"Les tensions s'étaient un peu échauffées près de l'endroit où Zara et Mike étaient assis, car il y avait beaucoup de monde", raconte une source au journal The Sun. "Deux fans ont commencé à se battre et Mike a dû intervenir pour calmer les esprits." Mike Tindall, ex star du rugby s’est interposé entre les deux protagonistes. Dans la bagarre, l’un d’eux a eu le nez cassé.



"Malheureusement, du sang a coulé près de Zara et elle a dû utiliser un mouchoir pour éponger su sang", poursuit cette source. Un début de match pas très glamour pour le couple royal...