La déclaration d'amour de Laeticia Hallyday à Jalil Lespert pour son anniversaire: "Dans tes yeux, je vois la beauté qui était perdue en moi"

Laeticia Halliday, la veuve du Taulier, a rendu un hommage vibrant à son petit-ami Jalil Lespert à l'occasion de son 45ème anniversaire. Elle a partagé une vidéo créée à partir d'un montage de clichés inédits sur lesquels on peut voir les deux amoureux s'étreindre et partager des moments complices.

A côté de cette vidéo, Laeticia a écrit en légende: "Je suis tellement heureuse que tu sois né. Je t'aime tellement (en anglais dans le texte original). Joyeux anniversaire my love, je te suis reconnaissante et pour toutes les manières dont ta vie touche la mienne. Dans tes yeux, je vois la beauté qui était perdue en moi quelque chose de merveilleux dans la façon dont tu me regardes et m'aimes. Faisons en sorte que chaque seconde compte, faisons en sorte de célébrer la vie et la vivre..."

Les dernières rumeurs sur le couple font état qu'un mariage serait dans les cartes entre le réalisateur français et la veuve de Johnny Hallyday.

Voir le clip vidéo ici.