La déclaration d'amour sans filtre de Laeticia Hallyday à Jalil Lespert: "Je t'aime jusqu'aux confins de l'univers" (vidéo)

Ce 18 mars, Laeticia Hallyday fêtait ses 46 ans. Elle a fêté ça dignement à Los Angeles, avec une dizaine de personnes, dont quelques amies et Jade et Joy, les filles de Johnny Hallyday. Son nouveau compagnon, Jalil Lespert, a tout fait pour que cette étape soit inoubliable. Décorations fleuries, pièce montée, repas de fête... Sur Instagram, Jalil Lespert a bouclé cette journée par une déclaration d'amour pour Laeticia: "Bon anniversaire my love, tu es la merveille, le joyau qui me fait vibrer, respirer et rêver à chaque seconde", écrit-il en légende d'une série de photo de son couple, devant le perron d'une maison à Los Angeles.

En commentaire, Laeticia s'est laissé aller elle aussi à une belle déclaration, en anglais: "Je pourrais passer le restant de mes jours perdue dans l'immensité de ton amour. La façon dont tu m'aimes est une expérience transcendantale. Je t'aime jusqu'aux confins de l'univers".

La veuve du rockeur a aussi partagé une vidéo d'elle, accompagnée de ses deux filles et de Jalil Lespert, en train de souffler ses bougies. "Merci à mes amours Jalil, Jade, Joy, à ma précieuse sœur de coeur Christina et à la fée Peggy de m'avoir offert cette belle soirée magique, délicate et hors du temps pour fêter mes 46 ans et merci à vous tous pour vos messages qui me touchent infiniment. Merci de me transmettre tant de force, tant de chaleur, et tant d'affection"