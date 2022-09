Mademoiselle Luna rencontre des patients atteints d'un cancer: "Je retire beaucoup de bonnes choses de mon vécu"

La DJ et animatrice de radio Mademoiselle Luna s'est rendue mardi au CHC MontLégia afin de rencontrer plusieurs patients atteints d'un cancer. Accompagnée de Bérénice, animatrice et ambassadrice de l'opération "Pièces Rouges" au profit du Télévie, Mademoiselle Luna, toujours en traitement de son cancer du sein, a visité l'hôpital de jour pédiatrique et l'Espace +.

Cette journée spéciale a vu le jour il y a quelques mois. "J'ai discuté avec une personne de l'hôpital et au fil de notre échange, l'idée de venir sur place a émergé. La volonté est de partager mon expérience et pouvoir apporter un message positif sur la maladie en la démystifiant. Je retire beaucoup de bonnes choses de mon vécu et désormais je profite de mes jours comme jamais", a expliqué la DJ.

Pouvoir apporter un message positif sur la maladie en la démystifiant

Sur place, celle qui est également ambassadrice de l'association Think Pink a pu se rendre à l'Espace +, un lieu de bien-être dédié aux patients suivis en oncologie au sein du Groupe santé CHC.

"Les personnes peuvent participer à des activités, qui varient entre la danse, le yoga, les soins esthétiques ou encore le self défense, dès le diagnostic de la maladie et jusqu'à un an après leur dernier traitement. C'est un tremplin pour la vie d'après", a souligné la coordinatrice de l'Espace+, Audrey Stultiens.

L'établissement, qui propose les activités à 2,50 euros, vit majoritairement de dons. Durant la visite, Mademoiselle Luna et Bérénice Bourgueil ont pris le temps d'échanger avec l'équipe médicale et les patients.

Parmi ceux-ci, Julie L., a 39 ans. Elle a déjà été confrontée au cancer du sein à deux reprises, dont une fois récemment alors qu'elle était enceinte. "Je suis une personne très positive par nature, mais à certains moments il y a des coups de mou car notre entourage ne peut pas comprendre ce que nous ressentons, comme l'extrême fatigue. Cela fait plaisir de pouvoir discuter et interagir avec une personne aussi pétillante que Mademoiselle Luna", a-t-elle réagi.