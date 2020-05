La drôle de tenue portée par le bébé de M.Pokora et Christina Milian (photo)

Le chanteur français M.Pokora est sur son petit nuage depuis qu’il est devenu papa d’un petit garçon prénommé Isaiah. Le Français expatrié aux Etats-Unis passe ses journées de confinement près de sa tendre et belle compagne, l'actrice américaine Christina Milian. Il y a quelques semaines, chamboulé comme le reste du monde, M.Pokora a dû interrompre sa tournée à cause de la pandémie du coronavirus. Il profite donc de ces instants pour prendre soin de son fils, âgé de 2 mois. Le week-end dernier, il a partagé une photo d’une tenue portée par Isaiah assez drôle. On peut voir un body bleu orné de flèches et d'inscriptions porté par le petit garçon indiquant en français toutes les instructions nécessaires au cas où papa ne saurait pas comment s’y prendre. Cette publication a été particulièrement appréciée par les fans du chanteur et par ses amis les stars.