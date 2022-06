La façon sidérante avec laquelle Khloe Kardashian a appris que Tristan Thompson la trompait

Le dernier épisode de la nouvelle téléréalité des Kardashians révèle comment Tristan Thompson a révélé à sa fiancée Khloe Kardashian qu'il l'avait trompée et engendré un enfant avec sa coach personnelle. Et c'est via des articles publiés dans des journaux que Khloe a en fait appris la tromperie.

Tout au long de cette première saison de la nouvelle série The Kardashians disponible sur la plateforme Hulu, Khloe s'extasie sur sa relation avec Tristan Thompson... Et sur le fait qu'ils sont bien ensemble...

C'est alors que les équipes de tournage sont convoquées au domicile de Kim Kardashian un matin du mois de décembre à 6 h 30, capturant sa réaction à l'article publié exclusivement dans le Daily Mail qui rapporte la tromperie, l'action en justice pour reconnaissance de la paternité et les aveux du joueur de la NBA... Alors même que la principale intéressée n'était pas au courant.

Kim est filmée en train d'avoir une conversation avec ses soeurs, Kylie et Kourtney. Elle a lu l'article et l'a envoyé à Khloe.

"Elle ne répond pas, elle n'en avait aucune idée", assure Kim, tandis que Kourtney ajoute : "S'il ne lui parle pas au moins de ce truc avant qu'elle ne le lise, … c'est fou."

"C'est juste fou en général. C'est juste un tourbillon sans fin", ajoute Kylie. Kourtney estime que c'est une "trahison sans fin" de la part de Tristan.

Kim développe alors son point de vue à ses sœurs : "Ce qui est si triste, c'est qu'elle (Khloe) veut un petit garçon, et maintenant cette fille va avoir un p**** de petit garçon... Une nana comme ça avec laquelle il couche une nuit... Qu'il aille se faire f...."

Kourtney, triste, estime que Khloe "ne mérite pas ça". Ce à quoi Kylie conclut: "C'est le signal final que cela doit terminer..."