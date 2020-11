La femme de Gims sème le doute avec une photo d'elle enceinte: bientôt un quatrième enfant?

Le chanteur Gims et sa femme Demdem se connaissent depuis leur adolescence. Mariés, ils ont actuellement 3 enfants ensemble... et peut-être un quatrième. La femme du chanteur sème en tout cas le trouble sur son compte Snapchat. Elle a posté une photo de son baby bump dans sa story avec la légende "If you don't know, now you know", autrement dit "Si tu ne le savais pas, maintenant tu le sais".

Tout laisse penser que la jeune femme est enceinte de son quatrième enfant, mais aucune réelle officialisation n'a été publiée sur les réseaux sociaux du couple. La photo a entre temps disparu de sa story, comme si rien ne s'était passé.

Rien d'étonnant, puisque le couple a toujours été très discret sur sa vie privée. Il y a quelques mois, ils ont donné naissance à une petite fille nommée Haby. Ils n'avaient pas du tout communiqué sur la grossesse de Demdem, ni sur l'accouchement. C'est bien après la naissance que l'information avait été révélée, en mars 2020, en plein confinement.

Une ancienne photo ?

La photo pourrait d'ailleurs dater de cette dernière grossesse secrète. A en croire la mention en haut à gauche de l'image : "Il y a un an". La toile s'emballe, sur cette nouvelle ou ancienne grossesse, mais il semblerait qu'il s'agisse d'une photo de la maman enceinte de sa dernière fille. Sinon, cela voudrait dire que, huit mois après la naissance de Haby, elle attendrait déjà un autre enfant.

La femme de Gims enceinte ? Voici la photo qui sème le trouble