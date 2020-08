La femme de Hugh Jackman frappée par des gens anti-adoption : "Je me suis fait matraquer"

L’actrice et réalisatrice australienne Deborra-Lee Furness a fait d’étonnantes révélations lors d’un entretien accordé au podcast Future Women's Drive. L’épouse de Hugh Jackman a expliqué avoir été la cible de personnes anti-adoption par le passé. Il y a de nombreuses années, après deux fausses-couches de Deborra-Lee, le couple a adopté Oscar Maximilien et Ava-Eliott, aujourd’hui âgés de 20 et 14 ans.

Depuis 2008, l’Australienne est devenue une grande militante du droit à l’adoption. La femme en couple avec la star depuis plus de 25 ans a voulu revenir sur cet épisode violent de sa vie. "Je me suis fait matraquer", a raconté la fondatrice de Adopt Change dans le podcast.

Ce moment n'a pas découragé la mère de famille, bien au contraire... Plus motivée que jamais, elle a créé une association qui aide les orphelins à trouver un foyer aimant. "La sécurité de l'amour aide à développer l'estime de soi, à renforcer la confiance de l'enfant et à l'aider à apporter tout ce qu'il a à offrir (…) Encore aujourd'hui, des dizaines de milliers d'enfants sont bloqués dans le système de prise en charge statutaire", a précisé la femme de 64 ans.