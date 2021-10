Wanda Nara, la femme du joueur du PSG Icardi, l'accuse de l'avoir trompée: furieuse, elle publie un message EXPLOSIF sur Instagram

Wanda Nara a accusé son mari Mauro Icardi de la tromper dans un message explosif publié sur les réseaux sociaux. La femme de 33 ans a parlé de l'attaquant du PSG dans un message qui fait allusion à l'infidélité, puis l'a unfollowé sur Instagram.

Le couple est marié depuis 2014 et a deux enfants ensemble, Francesca et Isabella. Le mannequin devenue l'agent d'Icardi a écrit avec colère un message à son mari samedi soir. Elle accuse Icardi d'avoir détruit leur vie de famille à cause d'une infidélité: "Une autre famille que tu as ruinée pour une s***". L'attaquant ne s'est pas encore exprimé suite à ces accusations...