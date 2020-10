La fête SPECTACULAIRE de Nabilla pour son fils Milann: les premières images dévoilées (vidéo)

Le 11 octobre, Nabilla Benattia-Vergara a célébré le premier anniversaire de Milann. L'ex-candidate des Anges de la télé-réalité, en couple avec Thomas vergara depuis 2013, a voulu que ce jour soit inoubliable. Elle et son mari ont donc organisé une fête grandiose sur le thème du safari pour leur fils adoré. Nabilla a dévoilé les images impressionnantes à ses millions de followers sur Snapchat et Instagram. La maison et la piscine étaient décorées de peluches gigantesques et de gros ballons. Des personnes étaient déguisées en girafe et en gorille. Les nombreux invités étaient vêtus de blanc.



Vous devez Une vidéo Youtube a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Tous les proches de Nabilla et Thomas étaient présents. Les mamies de Milann, mais aussi son oncle Tarek. D'autres célébrités de la téléralité étaient aussi conviées à la fête. On a pu apercevoir Amélie Neten, Julien et Manon Tanti et Maeva Ghennam.

"Je n'ai pas dormi de la nuit, j'étais trop stressée. Je me suis refait mon accouchement dix fois cette nuit aussi, bon j'ai promis aujourd'hui que je ne pleurerai pas. Mais c'est passé trop vite il a un an déjà", a avoué Nabilla.