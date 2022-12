La fiancée de R. Kelly, Joycelyn Savage, annonce la naissance de leur fille Ava Kelly

Joycelyn Savage, la compagne de 26 ans de R. Kelly, a accueilli une petite fille plusieurs mois après que son avocat ait nié qu'il s'agissait de l'enfant du chanteur, selon RadarOnline.com.

En août dernier, Joycelyn Savage avait annoncé au monde entier qu'elle était enceinte de R.Kelly dans un livre qu'elle a publié. "C'était un jour heureux mais un moment incomplet dans ma vie. Aujourd'hui, je suis reconnaissant à Dieu de m'avoir donné le cadeau le plus précieux. Robert est extrêmement excité par la nouvelle que je vais avoir un bébé et se sent triste car il ne sera pas en mesure d'être ici avec nous."



Un compte Instagram prétendant être celui de la jeune femme a annoncé la nouvelle au cours du week-end. Une photo du prétendu bébé a été téléchargée avec la légende "Ava Lee Kelly 08.12.22".



Beaucoup ont remis en question la nouvelle, étant donné que le chanteur est derrière les barreaux depuis 2019.



À l'époque, elle avait déclaré qu'elle était enceinte de cinq mois et qu'elle allait avoir une petite fille. "Je suis très excitée", avait-elle déclaré à Entertainment Tonight.



Cependant, l'avocate de R.Kelly, Jennifer Bonjean, a publié une déclaration disant que la chanteuse n'attendait pas d'enfant. Savage a alors répondu en affirmant que l'avocate ne savait pas de quoi elle parlait.



"Son avocate ne savait pas qu'avant qu'il n'aille en prison, Robert et moi faisions une FIV parce qu'à l'époque, on m'avait dit que je ne pouvais pas avoir de bébé. Quand il a été envoyé en prison, nous avons fait une pause et je leur ai fait congeler mes ovules jusqu'à ce que je sois prête", a dit Joycelyn Savage.



"Lorsque son avocate l'a découvert, elle a voulu que j'avorte parce qu'elle estimait que ce n'était pas le moment pour moi d'avoir un enfant après une peine de 30 ans. Robert et moi voulions avoir un enfant depuis longtemps. Il en est très heureux, son avocate ne l'est pas. Quand je lui ai dit que je gardais mon bébé, elle ne voulait pas que je l'annonce mais je voulais partager la nouvelle. J'ai toujours été là pour lui, même avant que cette nouvelle avocate n'entre en scène."



Joycelyn Savage est restée aux côtés de Kelly pendant des années et l'a défendu contre les allégations selon lesquelles il a abusé des femmes.



Dans une lettre adressée au juge, elle écrit : "Je m'appelle Joycelyn Savage, et je suis la fiancée de Robert Kelly. J'écris cette lettre pour soutenir Robert avant sa condamnation, afin de pouvoir expliquer à la cour que je ne suis pas la victime que le gouvernement a dépeinte."



"Il est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée", a déclaré Savage à la cour. "Nous avons une connexion très spéciale et sommes profondément amoureux. Je soutiens encore Robert à ce jour parce que je l'aime et je serai toujours là pour le soutenir. Robert n'est pas le monstre que le gouvernement a décrit".

30 ans de réclusion

Le chanteur, mondialement connu pour son tube "I Believe I Can Fly" et ses 75 millions de disques vendus, avait été reconnu coupable en septembre 2021 à New York d'avoir piloté pendant trois décennies un "système" d'exploitation sexuelle de jeunes, dont des adolescentes.

Pour ces crimes sexuels, le tribunal fédéral de Brooklyn l'avait condamné à 30 ans de réclusion. Et en septembre dernier, un tribunal de Chicago (Illinois) l'a reconnu coupable de production de pédopornographie et détournement de mineur. Il pourrait être condamné à une peine de "10 à 90 années de prison", selon le procureur fédéral de l'Illinois.

Les procès contre R. Kelly sont considérés comme une étape majeure du mouvement #MeToo: c'est la première fois que la majorité des plaignantes sont des femmes noires accusant un artiste noir et obtenant justice. Pendant des décennies, le succès de R. Kelly avait été terni par des soupçons de violences sexuelles, objets de rumeurs persistantes. Il était longtemps parvenu à les faire taire avec des accords financiers prévoyant des clauses de confidentialité.