La fille d’Alec Baldwin en colère contre des journalistes après le drame sur le tournage d'un film: "Vous êtes méprisables et insensibles"

Ireland Baldwin, la fille de l’acteur Alec Baldwin, est en colère. Après le dramatique incident survenu le 21 octobre dernier sur le tournage du western "Rust", la mannequin de 26 ans dénonce le comportement "ignoble et insensible" de certains journalistes.

Un dramatique incident est survenu ce jeudi sur le tournage d’un film western au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. L’acteur Alec Baldwin a accidentellement tué la directrice de la photographie, Halyna Hutchins, en voulant décharger une arme à feu utilisée dans le cadre du film "Rust".

Suite à cet événement pour le mois tragique, certains journalistes ont tenté de prendre contact avec la fille de l’acteur, Ireland Baldwin, pour obtenir plus d’informations. Celle-ci, en colère, a dénoncé leur comportement "ignoble et insensible". Elle s’est exprimée sur son compte Instagram : "Aux quelques journalistes qui m'ont contactée, vous êtes méprisable et insensible", a-t-elle écrit en partageant un message qu’elle a reçu d’un journaliste demandant une interview. "À tous ceux qui ont donné mon numéro, perdez-le et ne me contactez plus jamais", a-t-elle également ajouté.

La jeune mannequin de 26 ans a également envoyé tout son soutien à la famille et aux proches de la victime, Halyna Hutchins, 42 ans. "Mon amour et mon soutien vont à la famille et aux amis d'Halyna Hutchins. J’envoie des pensées de guérison à Joel Souza. Et j'aurais aimé pouvoir serrer très fort mon père dans mes bras aujourd'hui."



© Capture d'écran Instagram @irelandbasingerbaldwin