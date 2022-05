La fille d'Heidi Klum emprunte une robe à sa mère pour son bal de promotion: le top-modèle l'a portée en 1998 (photo)

(c)LeniKlum on Instagram

Leni Klum, la fille du mannequin Heidi Klum, a de qui tenir. La jeune femme âgée de 18 ans, qui est la fille de l'homme d'affaires italien Flavio Briatore, 72 ans, mais qui a été adoptée dès son plus jeune âge par le chanteur anglais Seal, a posté des photos d'elle sur Instagram ce lundi, montrant son étonnante ressemblance avec son illustre mère.

Leni révèle avoir assisté à son bal de promotion durant le week-end. Et quoi de plus facile pour se parer de lumière que d'emprunter une robe à sa célèbre mère alors que cette dernière a été pendant des années l'un des plus célèbres top-modèles du monde. Le mannequin de 18 ans a opté une robe noire à épaules dénudées, qui semble être la même robe qu' Heidi Klum portait en 1998.

La jeune femme, qui se lance elle-même dans une carrière de mannequin, a récemment fait une apparition de 15 secondes dans un clip de @mikaelkors. "Meilleur choix de modèle @michaelkors", avait légendé Heidi, très fière de sa fille.