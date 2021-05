La fille de Bill Gates confie son impatience de se marier

(c)Jennifer Gates on Instagram

La fille aînée de Bill Gates, Jennifer, 26 ans, a partagé sur son compte Instagram une photo d'elle et de son fiancé, le champion équestre Egyptien Nayel Nassar, prise dans un jardin de l'état de New York. La jeune femme le regarde avec amour. Ensemble depuis janvier 2017 et fiancés depuis février 2020, le couple aurait prévu de se marier, comme l'indique la légende accompagnant cette photo.

Jennifer Gates a en effet écrit sous cette photo: "Je suis trop impatiente de t'épouser", accompagné d'un émoji avec des étoiles, sans en dire plus sur le jour des noces.

Il y a deux semaines, les célèbres parents de Jennifer Gates ont annoncé leur divorce après 27 ans de mariage. Bill Gates et son épouse Melinda publiaient sur Twitter qu'ils y avaient murement réfléchi mais qu'ils se séparaient.