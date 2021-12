La fille de Kim Kardashian, North, 8 ans, lance un direct vidéo sur TikTok et filme sa mère dans son lit: "Non, tu ne peux pas"

Kim Kardashian et sa fille North West, huit ans, ont lancé leur propre page TikTok il y a un peu plus de deux semaines, intitulée "KimandNorth". Pendant ce court laps de temps, la star de télé-réalité et entrepreneure et sa fille ont rassemblé plus de 2,1 millions d'abonnés.

Dimanche, il semble que l'adorable petite fille de la star de téléréalité ait lancé un direct sur son compte TikTok à l'insu de sa mère. La petite fille s'est promenée dans la somptueuse maison de la star en rigolant et en étant suivie par son frère Chicago. L'occasion de découvrir les décorations de Noël disposées dans l'impressionnant manoir chic de Hidden Hills. La visite commence dans la chambre de l'enfant décorée en rose, où la petite fille tient à montrer son bonhomme en pain d'épices. Elle se rend ensuite dans l'escalier et montre les décorations placées en hommage au film pour enfants Sting 2. Des invités semblent être présents à l'extérieur, dont de nombreux enfants.

A un moment donné, la petite fille pénètre dans la chambre de sa célèbre mère allongée dans son lit.

"Maman, je suis en direct", annonce-t-elle fièrement à sa mère, puis enchaîne rapidement avec quelques rires malicieux en marchant avec la caméra dans la chambre de sa mère.

On peut entendre la star répondre à l'enfant de huit ans: "Non arrête, tu sais que tu n'es pas autorisée à faire cela aussi."

Voir la vidéo ICI.