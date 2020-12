La fille de P!nk chante avec sa mère: les fans ÉBAHIS (vidéo)

Il y a quelques jours, P!nk a chanté The Chrismas Song avec Willow Sage Hart, sa fille de 9 ans. Le duo a interprété ce chant de Noël pour l’émission The Disney Holiday Singalong diffusée sur ABC.



Le moins que l’on puisse dire, c’est que la petite fille a du talent. De nombreux internautes ont été impressionnés par la prestation de l’enfant de la star et ont largement commenté la vidéo. "Willow suit déjà les pas de sa maman, sa voix est phénoménale", a commenté une fan de l’artiste.



Vous devez Une vidéo Youtube a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

COVID 19 BELGIQUE: où en est l'épidémie ce vendredi 4 décembre ?