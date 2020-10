La GROSSE surprise d’Orlando Bloom pour l’anniversaire de Katy Perry

Katy Perry vient de fêter ses 36 ans. Pour l’occasion, Orlando Bloom lui a fait une surprise assez inattendue avec l’un des idoles de sa fiancée.

Katy Perry n’a pas pu fêter ses 36 ans avec une énorme fiesta, mais elle a tout de même eu un anniversaire mémorable. Son fiancé et père de sa petite fille, Orlando Bloom, a réalisé une vidéo avec l’un de ses idoles: Borat.

Dans une vidéo enregistrée et diffusée sur Instagram, Sacha Baron Cohen reprend les traits du personnage mythique de Borat et déclare: "Jagshemash, Katy Pepsi. Je comptais aller naviguer en Floride, donc je fais une recherche sur des sports maritimes d'Orlando (la ville d'Orlando, en Floride, NDLR) sur internet. Mais au lieu de ça, monsieur Google m'envoie une photo de ton mari avec sa b*** à l'air. Il en a une très bonne ! Ça doit être sympa de voir Orlando fleurir (bloom en anglais, NDLR). Passe un joyeux anniversaire, et beaucoup de crème sur ton gâteau. Pourquoi pas?"

La jeune maman touchée par cette attention particulière a diffusé la vidéo sur son compte Instagram. Orlando Bloom a tout de même adressé un message plus traditionnel à sa chérie. Il publie une série de photos inédites accompagnées de la légende: "Joyeux anniversaire mon amour. Les endroits où nous iront."