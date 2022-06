La justice américaine réclame 30 ans de prison contre Ghislaine Maxwell, coupable de crimes sexuels

Photo non datée obtenue le 8 décembre 2021 auprès de la justice de New York, montrant Ghislaine Maxwell et Jeffrey EpsteinHandout

L'ex-mondaine Ghislaine Maxwell, reconnue coupable fin 2021 à New York de trafic sexuel de mineures pour le compte du financier décédé Jeffrey Epstein, devrait être condamnée le 28 juin à au moins 30 ans de prison, argue le parquet fédéral américain.

Cette position rendue publique mercredi soir par le tribunal fédéral de Manhattan n'est pas un réquisitoire des procureurs américains mais leur réponse à une demande de clémence faite le 16 juin par les avocats de Ghislaine Maxwell.

Cette femme de 60 ans, qui encourt jusqu'à 55 années de réclusion criminelle, réclamait que le juge n'aille pas au-delà, dans le prononcé de la condamnation mardi prochain, d'une peine de 20 ans de prison.

Les avocats de la fille du magnat britannique des médias Robert Maxwell (mort en 1991) et complice de Jeffrey Epstein -- qui s'est suicidé en prison à New York en août 2019 avant son procès pour crimes sexuels sur mineures -- invoquaient la responsabilité et l'influence néfaste de ces deux hommes sur leur cliente.

Ghislaine Maxwell, qui a la triple nationalité britannique, américaine et française, a fait preuve d'un "manque total de remords" pour ses crimes sexuels, écrit le procureur fédéral américain Damian Williams, estimant qu'elle a tenté durant son procès entre novembre et décembre derniers de se départir de sa "responsabilité".

"Maxwell était une adulte qui a fait ses choix, notamment celui d'exploiter sexuellement nombre de jeunes filles mineures", a dénoncé le procureur.

Née et élevée dans un milieu hyper privilégié au Royaume-Uni, ancienne figure de la jet-set internationale en France et aux Etats-Unis, Ghislaine Maxwell avait dit via ses avocats avoir "eu une enfance difficile, traumatisante, avec un père autoritaire, narcissique et exigeant".

Elle aurait été ainsi "rendue vulnérable face à Epstein, qu'elle a rencontré juste après la mort de son père, la plus grave erreur de sa vie".

Ghislaine Maxwell a été reconnue coupable le 29 décembre de cinq des six chefs d'accusation qui pesaient sur elle, dont le plus grave de trafic sexuel de mineures pour le compte d'Epstein.

Ghislaine Mawxell et Jeffrey Epstein formèrent un couple et furent ensuite collaborateurs et complices pendant 30 ans.

Le financier multimillionnaire, aux puissants réseaux économiques et politiques aux Etats-Unis et à l'étranger, était lui-même accusé de viols de jeunes filles mais son suicide a éteint l'action publique à son encontre.

Arrêtée dans le nord-est des Etats-Unis à l'été 2020, un an après la mort d'Epstein, Maxwell est incarcérée à New York.