La magnifique déclaration d'amour de Matt Pokora à Christina Milian pour la fête des mères

La fête des mères était également célébrée aux Etats-Unis ce dimanche 10 mai. L'occasion pour Matt Pokora de rendre hommage à la femme de sa vie, celle qui lui a donné son premier enfant il y a quelques mois : Christina Milian.

Il a posté sur Instagram une photo d'eux en noir et blanc. On y voit la jeune maman occupée à raser les cheveux du chanteur. Un moment de tendresse entre les deux tourtereaux accompagnés d'un magnifique message d'amour.

"Joyeuse fête des mères à la plus courageuse, la plus drôle, la plus sexy, la plus humble et la plus travailleuse des femmes avec qui je rêvais de fonder une famille. Tu es une véritable inspiration pour chaque personne dans cette maison et au-delà. Je t'aime", écrit-il.

Après l'interruption de sa tournée en France, Matt Pokora a rejoint sa famille aux États-Unis et c'est là qu'il est confiné : auprès de Christina, de leur fils Isaiah, mais aussi de Violet, la fille aînée de la chanteuse.

