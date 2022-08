La maison d'un grand-père ASSIÉGÉE par des influenceurs d'Instagram qui causent "des milliers de dégâts"

Peter Lee, un grand-père, affirme que les influenceurs d'Instagram ne laissent pas sa maison de Kensington tranquille - et pourraient avoir causé des milliers de livres sterling de dégâts en prenant des photos à l'extérieur, relate le Sun. Des poseurs en quête de "likes" ont été photographiés vautrés sur des marches et effectuant des acrobaties élaborées sur les balustrades de la maison rose pastel de Peter, dans le quartier aisé de l'ouest de Londres.

La star de Made in Chelsea, Binky Felstead, serait l'un des visages célèbres à avoir posé sur le pas de la porte de l'homme de 77 ans.

L'ancien créateur de mode a poursuivi en révélant qu'il avait vu des équipes entières de mannequins faire des séances de photos devant sa maison, apportant même des tentes pour se changer et se maquiller. Une fois, sa petite-fille a pu garder un sac de vêtements de marque qui avait été laissé devant son garage et que personne n'était venu récupérer.

Une école de ballet voisine est également devenue une habituée, les enfants posant pour les photos de fin d'année, tandis que des familles entières sont venues prendre des clichés.

Mais Peter affirme qu'il s'est retrouvé avec de lourdes factures de réparation sur la propriété et les voisins ont suggéré qu'il mette une boîte de collecte de charité à l'extérieur. "Je ne sais pas ce qu'ils font, des blogs sur leurs sites web ?" demande-t-il.

"Une fille est restée assise dehors pendant une demi-journée, toute seule. Elle a posé son téléphone au milieu de la rue, a pris des photos d'elle contre la maison, puis a couru pour récupérer son téléphone quand une voiture est arrivée. Normalement, je me contente de les regarder sur l'écran, mais j'ai dû descendre et dire: "Tu as eu ce que tu voulais ? Vous avez passé la moitié de la journée dehors". Si vous étiez là maintenant, vous auriez vu toute une famille, ils sont partis maintenant. J'attends juste les prochains. Parfois, j'attends qu'ils soient partis pour aller dehors."

L'afflux constant de touristes est un problème pour Peter qui souhaite préserver l'authenticité de la maison d'époque.

"Les filles avec des talons hauts causent probablement des dommages aux marches - j'ai vu une fille en talons sauter de haut en bas en agitant les bras en l'air", dit-il. "Je regardais depuis le salon et je me suis dit que cette fille stupide allait abîmer mon carrelage. Je suis sorti après et j'ai vu que deux carreaux étaient fissurés. Ils sont assez solides pour marcher, mais pas pour sauter. Ils auraient pu être fissurés par quelqu'un qui livrait la machine à laver, je ne peux pas totalement mettre ça sur le compte des filles qui dansaient sur les marches. Casser les carreaux est une nuisance, mais c'est fait. Ces carreaux devraient durer toute une vie. Cela va coûter des milliers de livres pour remplacer les marches."