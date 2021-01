La mannequin Stephanie Seymour est en deuil: son fils de 24 ans, Harry, est décédé

C'est une terrible tragédie qui frappe la top-modèle américaine Stephanie Seymour. Ce dimanche, la mannequin retraitée a perdu son fils Harry âgé de 24 ans qui a succombé à une overdose. Cette perte tragique survient alors que le jeune homme allait rentrer en cure de désintoxication.

Stehanie Seymour et son mari, l'homme d'affaire Peter Brant ont annoncé la tragédie dans les colonnes du New York Times en ajoutant un message personnel: "Nous serons à jamais attristés que sa vie ait été écourtée par cette maladie dévastatrice" expliquent-ils révélant que cela faisait longtemps que leur fils avait des problèmes d'addictions. Et de poursuivre: "Il a accompli beaucoup de choses en 24 ans, mais nous n'aurons jamais la chance de voir tout ce que Harry aurait pu faire de plus. Harry n'était pas seulement notre fils, c'était aussi un frère merveilleux, un petit-fils aimant, un oncle préféré et un ami attentionné. C'était une âme créative, aimante et puissante qui a éclairé le cœur de tant de gens. C'était vraiment une belle personne à l'intérieur comme à l'extérieur."

Le mannequin Stephanie Seymour a eu 4 enfants, dont 3 avec le père d'Harry. De son côté, Peter Brant avait déjà 5 enfants, quand il s'est marié avec la célèbre mannequin. Il a déjà perdu l'un de ses fils, Ryan en 2019, des suites d'un arrêt cardiaque.