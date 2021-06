La meilleure amie de Meghan Markle, Jessica Mulroney, la tacle dans une mystérieuse publication: leur amitié révolue?

Les fans de Meghan Markle sont convaincus que Jessica Mulroney, la styliste canadienne présentée comme la meilleure amie de Meghan Markle lors de son mariage avec le prince Harry vient de faire une révélation sur l'état de sa relation avec la duchesse de Sussex.

En effet, la styliste Jessica Mulroney, 41 ans, dont les enfants avaient endossé les rôles de petits pages au mariage royal, a publié sur les réseaux sociaux un texte interloquant: "La vie change. Vous perdez l'amour. Vous perdez des amis. Vous perdez des morceaux de vous-même que vous n'auriez jamais imaginé disparaître. Et puis, sans même s'en rendre compte, ces pièces reviennent. Un nouvel amour entre. De meilleurs amis arrivent. Et une version plus forte et plus sage de vous, vous regarde dans le miroir", a-t-elle ajouté.

Les fans de Meghan ont rapidement commenté en ligne cette publication, se demandant s'il s'agissait d'une révélation et d'une potentielle attaque de Jessica Mulroney contre son ancienne meilleure amie, la duchesse de Sussex.

L'amitié de Jessica et Meghan a été largement mise à mal l'année dernière après que la Canadienne a été accusée d'avoir utilisé ses "privilèges de blanche" en menaçant une influenceuse qui lui avait reproché sur les réseaux sociaux de ne pas soutenir le mouvement de Black Lives Matter.

La duchesse aurait, suite à ces révélations, coupé tout contact avec son ancienne meilleure amie Jessica Mulroney.