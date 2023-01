La mère d'une victime de Jeffrey Dahmer est furieuse qu'Evan Peters ait remporté un Golden Globe

Shirley, la mère de Tony Hughes, une des victimes de Jeffrey Dahmer, est furieuse qu'Evan Peters ait gagné un Golden Globe pour avoir joué le rôle du tueur en série sur Netflix. Elle dit qu'il aurait dû rendre hommage aux victimes.

Selon elle, Evan aurait dû utiliser son discours pour mentionner les familles qui souffrent encore des crimes de Dahmer, ou pour dire que Hollywood devrait cesser de raconter des histoires sur les tueurs et de les glorifier. Elle s'est confiée à TMZ.

Evan a remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans une série limitée ou une anthologie pour son rôle de Jeffrey Dahmer dans la mini-série Netflix "Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story" et dans son discours, il a dit au public qu'il espérait que quelque chose de bon sortirait de sa victoire et de la série.

Shirley a dit que rien de bon ne sortira de la récompense d'Evan pour la série Netflix. Elle dit que cela ne fait qu'ajouter du chagrin aux familles des personnes que Dahmer a tuées, en rejouant la tragédie encore et encore.

"Il y a beaucoup de malades dans le monde, et les gens qui gagnent des rôles d'acteurs en jouant des tueurs entretiennent l'obsession et font prospérer les malades grâce à la célébrité", a-t-elle dit à TMZ.

Toujours dans son discours, Evan a mentionné combien il était difficile de faire la série Dahmer mais Shirley se demande pourquoi il a accepté le rôle en premier lieu. Elle dit qu'il n'aurait pas dû jouer le rôle par respect pour les familles qui vivent encore avec le chagrin d'avoir perdu des êtres chers.

En résumé, pour Shirley, "c'est une honte que des gens puissent s'approprier notre tragédie et faire de l'argent. Les victimes n'ont jamais vu un centime. Nous traversons ces émotions tous les jours."