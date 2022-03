La mise en garde de Julien Doré à propos des faux profils de célébrités sur internet

"Attention", légende sa publication Julien Doré.

Ce mercredi 23 mars, le chanteur a publié une capture d'écran d'un échange avec un faux profil de... lui-même. On voit son faux homonyme lui demander depuis quand il le connaît et se faire gentiment piéger par le vrai Julien Doré qui lui envoie un selfie bien trempé pour lui prouver son identité. Une manière humoristique (comme d'habitude pour l'interprète de Coco Câline) pour dénoncer un phénomène bien plus récurrent qu'on ne le pense: l'usurpation d'identité, ou le "catfishing" en anglais... Généralement faite par un fan ou par une personne mal attentionnée dont le but est de réclamer de l'argent.

Pour expliquer cette publication, Julien Doré écrit ces quelques lignes: "Les amis, je vous le redis ici : faites attention aux nombreux faux profils qui vous contactent sur Insta & Facebook (généralement en réponse à vos commentaires) et qui finissent toujours par vous demander de l’argent (sur Whatsapp etc)". Nous voilà prévenus.

Sur Instagram notamment, il est assez facile de repérer les faux comptes des vrais. Les vrais sont signifiés d'un petit "V" bleu qui signifie que l'identité a été vérifiée. Les pseudos des faux comptes comportent souvent d'autres mots que le simple nom de la célébrité.