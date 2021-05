Bill Gates passait un week-end par an avec son ex: cette relation a-t-elle été décisive dans son divorce?

Bill et Melinda Gates ont annoncé ce mardi via Twitter leur divorce après 27 années de mariage. Le couple qui est l'un des plus puissants et les plus riches du monde devra se partager leurs biens, dans la mesure où il n'avait pas établi de contrat de mariage.

Le Daily Mail révèle ce mercredi matin par ailleurs que Bill et Melinda Gates ont conclu il y a plusieurs décennies un autre accord assez incongru faisant état que le patron de Microsoft pouvait passer un long week-end à la plage chaque année avec son ex-petite amie, Ann Winblad, une investisseuse en capital-risque.

Cet arrangement étrange soulève plusieurs interrogations maintenant que le couple qui est à la tête de 130 milliards de dollars annonce sa séparation.

Bill, 65 ans, et sa meilleure amie, Ann Winblad, 70 ans, sont sortis ensemble dans les années 80 mais ont rompu en 1987, la même année où il a rencontré sa future épouse Melinda. Ann voulait se marier mais Bill n'était pas prêt pour le mariage et travaillait à ce moment-là jour et nuit pour construire son empire Microsoft évalué à l'époque à un milliard de dollars.

Cependant, après sa séparation, le couple a maintenu une belle amitié et dans un article publié en 1997 dans le TIME Magazine, Bill avait même évoqué Ann: "Quand je pensais épouser Melinda, j'ai appelé Ann et lui ai demandé son approbation.''

Ann a approuvé et les anciens amants - avec la bénédiction de Melinda - ont maintenu leurs vacances annuelles: Bill passant chaque année un long week-end avec Ann dans sa maison de plage en Caroline du Nord.

C'est chaque année au printemps que Bill et Ann font leur escapade en buggy, en deltaplane et des promenades sur la plage.

"Nous pouvons jouer à un jeu tout en discutant de la biotechnologie", a déclaré Bill dans l'interview de 1997.

Ann expliquait que leurs rencontres consistaient à dresser des bilans: "Nous partageons nos pensées sur le monde et sur nous-mêmes. Et nous nous émerveillons de la façon dont, en tant que deux jeunes super performants, nous avons commencé une grande aventure en marge d'une industrie méconnue et cela nous a amenés au centre d'un univers étonnant."

Bill et Ann se sont rencontrés pour la première fois en 1984 lors d'une conférence informatique Ben Rosen-Esther Dyson.

Ann et Bill ont commencé à avoir des "rendez-vous virtuels" en allant voir le même film en même temps et en en parlant après au téléphone. Elle l'a même convaincu d'arrêter de manger de la viande pendant une courte période.

Ils ont rompu trois ans plus tard, mais dans l'article du TIME Magazine, Ann avait donné son avis sur le choix de Melinda: "J'ai tout de suite pensé qu'elle serait une partenaire idéale pour lui parce qu'elle avait de l'endurance intellectuelle".

Ann n'est pas un coeur à prendre. Elle est mariée à l'enquêteur privé de San Francisco Edward Alex Kline, 63 ans, qui est le frère cadet de l'acteur Kevin Kline.