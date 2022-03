La famille Kardashian revient dans une nouvelle série: voici la bande-annonce (vidéo)

Alors que la télé-réalité "L'incroyable famille Kardashian" s'est arrêtée en 2021, une nouvelle série consacrée aux stars va voir le jour. Kim Kardashian vient de dévoiler la bande-annonce.

Après 14 ans, 20 saisons et des centaines d'épisodes, la télé-réalité "L'incroyable famille Kardashian" a pris fin en 2021. Mais que les fans se rassurent, ils pourront à nouveau suivre les aventures de Kim, Kourtney, Khloé, Kylie, Kendall et Kris. Une nouvelle série, sobrement intitulée "The Kardashians", va voir le jour. Kim Kardashian vient de dévoiler la bande-annonce ce lundi 14 mars.

Le premier épisode sera à découvrir dès le 14 avril sur Disney + et Star + en Amérique latine. Seule Caitlyn Jenner ne sera pas présente au programme. Elle a confié sur son compte Twitter qu'il était "regrettable de ne pas avoir la possibilité de continuer l'émission". "Cela dit, je ne saurais trop souligner à quel point je suis heureuse pour ma famille que ça continue", a-t-elle continué.