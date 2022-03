La princesse Charlene de retour à Monaco, rétablissement "en bonne voie", selon le palais

La princesse Charlene de Monaco, longtemps absente du Rocher pour des problèmes de santé, "vient de rentrer à Monaco", a annoncé samedi le palais princier dans un communiqué.

"En accord avec ses médecins et alors que son rétablissement est en bonne voie, leurs altesses sérénissimes ont convenu ensemble que la princesse Charlene peut désormais poursuivre sa convalescence en principauté, auprès de son époux et de ses enfants", a expliqué le palais.

"La princesse Charlene vient de rentrer à Monaco", a ajouté le communiqué, précisant que "les prochaines semaines devraient lui permettre de se rétablir complètement afin de pouvoir reprendre progressivement ses activités officielles".

Afin de "faciliter son plein rétablissement", la princesse a encore besoin de "calme et de sérénité", ajoute encore le palais.

Le 23 novembre, une source proche du Palais avait indiqué à l'AFP que l'ancienne nageuse olympique avait été admise "dans un établissement spécialisé à la suite d'une grande fatigue liée à sa faiblesse", établissement situé en Suisse, selon des sources concordantes.

Un mois plus tard, un communiqué du palais princier avait alors précisé que le rétablissement de la princesse "devrait encore prendre quelques mois".

Absente le 16 novembre à une cérémonie de remise de colis de la Croix Rouge monégasque à laquelle il était prévu qu'elle participe, après son retour d'Afrique du Sud, la princesse était également restée invisible lors de la fête nationale monégasque trois jours plus tard.

Ce jour-là, le prince héritier Jacques de Monaco et sa soeur jumelle Gabriella, 6 ans, étaient apparus au balcon du palais princier brandissant des messages d'affection pour leur mère Charlene, absente des célébrations.

"We love you mommy" (on t'aime, maman) était inscrit sur un grand papier blanc brandi par le prince Jacques. "We miss you Mom (tu nous manques, maman)", ajoutait le second message porté par la princesse Gabriella.

L'épouse du prince Albert de Monaco, âgée de 43 ans, était rentrée le 8 novembre d'Afrique du Sud, le pays où elle a grandi et dont elle a la nationalité. Elle y avait subi une opération chirurgicale sous anesthésie générale, début octobre, la dernière d'une série d'interventions décidée à la suite d'une infection oto-rhino-laryngologique.

Sa dernière apparition publique avec Albert à Monaco remonte à janvier 2021. Le 25 août elle avait posté sur Instagram des photos avec son mari et ses enfants.

Ancienne nageuse de haut niveau, Charlene Lynette Wittstock, née en 1978 en Rhodésie (actuel Zimbabwe), a épousé le prince Albert II de Monaco en 2011.

La presse people internationale avait récemment relancé les spéculations sur un divorce ou une séparation du couple princier, alimentées par l'absence prolongée de la princesse sur le Rocher.

Les dix ans de mariage du couple n'avaient pu être fêtés en juillet dans la Principauté en raison de cette absence.

Albert est le fils du prince Rainier III et de Grace Kelly, une star du cinéma américain décédée dans un accident de voiture en 1982.