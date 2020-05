La production d’Avatar 2 va (enfin) reprendre

Le film Avatar 2 de James Cameron est attendu depuis onze ans et a été plusieurs fois reporté. La crise du coronavirus a à nouveau ralenti le projet. Mais les choses devraient s’accélérer puisque la production du film reprendra la semaine prochaine en Nouvelle-Zélande.

Onze ans après le premier film Avatar, la production du second va pouvoir reprendre. Elle a dû accuser beaucoup de retard suite à la crise sanitaire, mais les équipes vont pouvoir recommencer à travailler en Nouvelle-Zélande.

La suite des aventures de Jake Sully prendront place sous l’eau pour découvrir les dessous de la planète Pandora. Pour cela, le réalisateur a passé les 4 dernières années à créer des caméras capables de filmer sous l’eau.

Il a d’ailleurs prévu quatre suites qui formeront une seule histoire. Avatar 2 est prévu pour 2021. Le troisième volet a été filmé en même temps que le deuxième et sortira en 2023. Pour les 4 et 5, les sorties sont prévues pour 2025 et 2027.

En attendant, Jon Plandau, le producteur du film, a dévoilé un morceau de décor sur son compte Instagram. Il écrit: "Nos plateaux pour Avatar 2 sont prêts - et nous ne pourrions être plus excités à l'idée de retourner en Nouvelle-Zélande la semaine prochaine. Regardez le Matador, un vaisseau de commandement à grande vitesse, et le Picador. Impatient d'en partager plus avec vous."