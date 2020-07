La rappeuse Megan Thee Stallion blessée par balles

La rappeuse Megan Thee Stallion a déclaré mercredi qu'elle avait été touchée par balle plusieurs fois dimanche, mais qu'elle s'attendait à se rétablir complètement. "J'ai souffert de blessures par balle, suite à un crime qui a été commis contre moi et fait dans l'intention de me blesser physiquement", a écrit la Texane de 25 ans dans un post d'Instagram, sans dire qui lui a tiré dessus ni pourquoi, explique le Guardian.



"Je suis incroyablement reconnaissante d'être en vie et que je puisse me rétablir complètement". La police de Los Angeles n'a pas fait de commentaire immédiat sur l'incident survenu dans les collines d'Hollywood tôt dimanche. Mais l'officier Jeff Lee a confirmé que le rappeur Tory Lanez, qui était avec la rappeuse ce soir-là, a été arrêté pour port d'armes dissimulées.



L'officier a déclaré que la publication Instagram a été signalée aux inspecteurs chargés de l'affaire et qu'ils se penchent sur la question. Tory Lanez a été libéré sous caution dimanche dernier, selon les registres de la prison du comté de Los Angeles. Les messages laissés aux représentants des deux rappeurs par The Guardian pour obtenir plus de détails sont restés sans réponse.



L'artiste du moment



Megan Thee Stallion a donné plus de précisions sur Instagram: "Les officiers de police m'ont conduit à l'hôpital où j'ai subi une opération pour retirer les balles", "il était important pour moi de clarifier les détails de cette nuit traumatisante".



Megan Thee Stallion est en tête du classement des 100 meilleures ventes du Billboard cette année avec son remix de Savage avec Beyoncé, qui a eu un moment viral sur TikTok. La chanson est tirée de son album à neuf titres Suga, qui est sorti en mars. Il a permis à l'artiste de remporter le prix de la meilleure artiste hip-hop féminine aux BET Awards le mois dernier, en devançant Cardi B, Nicki Minaj et Lizzo.



Elle a également été classée dans le Top 40 des succès pop avec Hot Girl Summer, Cash Shit et le récent single Girls in the Hood. Suga arrive après la sortie des projets Fever et Tina Snow qui ont contribué à établir le nom de Stallion dans la musique.



L'année dernière, elle a fait partie de la liste 2019 Time 100 Next, a été nommée l'une des artistes de l'année par l'AP, a remporté des prix aux MTV Video Music Awards et aux BET Hip-Hop Awards, et a été honorée par les magazines Variety et Billboard.